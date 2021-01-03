В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 465 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 485 пациентов, в больницах — 980.

В том числе 50 человек — в крайне тяжелом состоянии, 245 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (671 человек, или 68,4 процента) оценивают как средней тяжести. Только 14 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 212 человек. В Бишкеке выздоровели 74 человека, Оше — 13, Чуйской области — 55, Ошской — 2, Таласской — 10, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской — 21, Баткенской — 5. С начала марта выздоровели 76 тысяч 563 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.