В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 589 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 604 пациента, в больницах — 985.

В том числе 49 человек — в крайне тяжелом состоянии, 251 — в тяжелом. Состояние основной массы больных ( 671 человек, или 68,1 процента) оценивают как средней тяжести. Только 14 человек (1,4 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 203 человека. В Бишкеке выздоровели 75 человек, Оше — 17, Чуйской области — 42, Ошской — 7, Таласской — 3, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 38, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 6. С начала марта выздоровели 76 тысяч человек 351.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.