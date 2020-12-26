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Общество

В Кыргызстане проверят деятельность 156 частных нотариусов

В Кыргызстане проверят деятельность впервые приступивших к работе 156 частных нотариусов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что план намеченных на 2021 год проверок составлен и утвержден.

«Частные нотариусы при совершении нотариальных действий обязаны соблюдать требования законодательства в сфере нотариата, а также место совершения нотариальных действий должно отвечать установленным требованиям. В случае выявления нарушений частными нотариусами требований законодательства в отношении них будут приняты соответствующие меры дисциплинарного воздействия», — сказали в ведомстве.

Проверка организации работы нотариуса по закону проводится один раз в четыре года. Первая проверка впервые приступившего к осуществлению нотариальной деятельности проводится через год после назначения на должность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178072/
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