В Бишкеке подвели итоги конкурса чтецов памяти Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, финал общегородского конкурса чтецов «Наедине с Айтматовым» прошел сегодня в школе № 13.

В литературном состязании приняли участие 23 школьника — победители районных отборочных туров.

Первое место заняли ученики школ № 2, 6, 24, 33, 69, 85. Им вручены планшеты и грамоты.

Серебро и бронза у чтецов школ № 4, 6, 9, 11, 14, 20, 31, 39, 41, 54, 60, 62, 64, 67, 93, 96. Они награждены почетными грамотами и «умными» часами.

Награды вручила начальник управления образования мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева. В конкурсе также приняли участие сестра писателя Роза Айтматова, директора районных школ и центров, педагоги.

Конкурс чтецов по произведениям Чингиза Айтматова проводится ежегодно.