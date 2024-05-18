09:41
USD 88.21
EUR 95.66
RUB 0.97
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 18 мая 1970 года

Самым жарким в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 18 мая 1970 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +33,7 градуса.

Самым холодным — 18 мая 1966-го, когда температура составила +0,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет +17,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2001 года со средней температурой +21 градус.

Самым холодным — май 1960-го со среднемесячной температурой +13,4 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 18 мая ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит до +17 градусов. Днем в столице временами возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до +26 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294193/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 мая: дожди с грозами
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 мая: в Бишкеке дожди не ожидаются
Аномальная жара. 15 мая побило рекорд метеонаблюдений в Бишкеке
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 мая: опять дожди
В Бишкеке резко поменяется погода — дожди и грозы. Прогноз на 16-19 мая
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 мая: днем будет жарко
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 мая: дожди не ожидаются
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 мая: без осадков
Жара вернется в Бишкек, но ненадолго. Прогноз погоды на 13-16 мая
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 12 мая 1945 года
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке резко поменяется погода&nbsp;&mdash; дожди и&nbsp;грозы. Прогноз на&nbsp;16-19 мая В Бишкеке резко поменяется погода — дожди и грозы. Прогноз на 16-19 мая
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и&nbsp;сели В Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и сели
В&nbsp;Бишкеке еще по&nbsp;одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения В Бишкеке еще по одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения
Бизнес
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
Абдурахман Муртазалиев просит президента не&nbsp;назначать новые выборы Абдурахман Муртазалиев просит президента не назначать новые выборы
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
18 мая, суббота
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 18 мая 1970 года Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 18 м...
08:46
Протест против иностранцев. Чем закончилось ночное противостояние в Бишкеке
00:42
Драка с иностранцами. Милиция разогнала участников стихийной акции
00:38
Драка с иностранцами в Бишкеке. С задержанными записали видео с извинениями
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 мая, пятница
23:46
Google объявила о запуске функции управления смартфонами с помощью мимики лица
23:43
Драка с иностранцами. Милиция вновь задерживает участников стихийного протеста
23:30
Драка с иностранцами. Возбудили уголовное дело и задержали трех подозреваемых
22:52
Драка с иностранцами в Бишкеке. Милиционеры начали задерживать и разгонять толпу