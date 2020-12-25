В Джалал-Абаде прокуратура вернула детский сад в муниципальную собственность

В Джалал-Абадской области районная прокуратура выявила, что постановлением Фонда государственного имущества по региону частными предпринимателями незаконно приватизирован детский сад. Об этом сообщает надзорный орган.

Уточняется, что двухэтажное дошкольное учреждение с земельным участком площадью 0,74 гектара было рассчитано на 140 детей.

«Здание приватизировало АО «Жузум-Шарап». На основании незаконного постановления Ленинским айыл окмоту принят приказ, который послужил выдаче государственного акта о праве частной собственности. Проверкой установлено, что рыночная стоимость указанного дошкольного учреждения составляет 15 миллионов 662 тысячи сомов. Прокуратура Сузакского района подала иск в суд о признании решения ФУГИ недействительным. Постановлением суда прошение надзорного органа удовлетворено и все документы о приватизации объекта признаны недействительными. Детский сад возвращен в муниципальную собственность», — сообщили в Генпрокуратуре.