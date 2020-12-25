19:20
USD 83.64
EUR 102.07
RUB 1.12
Общество

В Джалал-Абаде прокуратура вернула детский сад в муниципальную собственность

В Джалал-Абадской области районная прокуратура выявила, что постановлением Фонда государственного имущества по региону частными предпринимателями незаконно приватизирован детский сад. Об этом сообщает надзорный орган.

Уточняется, что двухэтажное дошкольное учреждение с земельным участком площадью 0,74 гектара было рассчитано на 140 детей.

«Здание приватизировало АО «Жузум-Шарап». На основании незаконного постановления Ленинским айыл окмоту принят приказ, который послужил выдаче государственного акта о праве частной собственности. Проверкой установлено, что рыночная стоимость указанного дошкольного учреждения составляет 15 миллионов 662 тысячи сомов. Прокуратура Сузакского района подала иск в суд о признании решения ФУГИ недействительным. Постановлением суда прошение надзорного органа удовлетворено и все документы о приватизации объекта признаны недействительными. Детский сад возвращен в муниципальную собственность», — сообщили в Генпрокуратуре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178054/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Печатавшая учебники типография намерена подать в суд на Министерство образования
Депутат попросил Генпрокуратуру обеспечить безопасность членов ЦИК после выборов
Принудительный подвоз учителей на встречу с Садыром Жапаровым опять опровергли
Мэрии Бишкека вернули пять земельных участков стоимостью 45 миллионов сомов
Военнослужащие высказали недовольство. Что ответила Генпрокуратура
Изнасилование 13-летней девочки. Прокуратура обжаловала приговор
Количество убийств женщин в КР за последние 10 лет сократилось в семь раз
Законопроект об экономической амнистии раскритиковали в парламенте
Избиение Рамазана. Адвокат ребенка написал заявление на следователей
Сотрудники Финпола искусственно завышали показатели работы
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Он&nbsp;пишет с&nbsp;ошибками. Пользователи Сети следят за&nbsp;публикациями Садыра Жапарова Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
В&nbsp;Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на&nbsp;улицу в&nbsp;мороз без одежды В Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на улицу в мороз без одежды
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Валерий Хон, который никогда не&nbsp;сдается, о&nbsp;30-летии ВОССТа Валерий Хон, который никогда не сдается, о 30-летии ВОССТа
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от&nbsp;MegaCom Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от MegaCom
25 декабря, пятница
19:17
Депутаты парламента сами потратились на новые двери в здании «Белого дома» Депутаты парламента сами потратились на новые двери в з...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: новогодние ярмарки, балет, мастер-классы
18:45
В Джалал-Абаде прокуратура вернула детский сад в муниципальную собственность
18:15
В Кыргызстане 70 студентов из 29 вузов получили президентскую стипендию
18:10
Избитую сотрудницу «Тазалыка» навестил мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков