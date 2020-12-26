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Общество

Права человека. Республиканский центр МВД и НЦПП будут сотрудничать

Республиканский учебный центр МВД и Национальный центр по предупреждению пыток подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в НЦПП.

По его данным, теперь стороны будут способствовать развитию сотрудничества в сфере прав человека через координацию совместной деятельности по организации, проведению профессиональной подготовки и повышению квалификации кадров в сфере прав и свобод человека.

Сотрудничество сторон будет осуществляться по двум направлениям — сотрудники НЦПП будут проводить занятия по правам человека в республиканском центре МВД и различные курсы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178032/
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