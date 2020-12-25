Пациенты с онкологическими заболеваниями вновь вышли на митинг к Минздраву

У здания Министерства здравоохранения прошел митинг пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом 24.kg сообщила участница акции Тынара Касымалиева.

Фото 24.kg. У Министерства здравоохранения прошел митинг пациентов с онкологическими заболеваниями

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9 декабря онкобольные уже провели акцию протеста, чтобы привлечь внимание чиновников к своей проблеме.

«Мы говорили чиновникам о положении в онкологии, о том, что химиопрепараты и лечение недоступны. Курс лечения прерывается. Лекарства очень дорогие и порой некачественные. Непонятно, от чего умирают люди. Либо от болезни, либо от побочных действий препаратов — это вопрос очень важен. Министр здравоохранения тогда вышел к нам и пообещал создать специальную комиссию, которая рассмотрит наши проблемы, но сегодня уже 25 декабря. Ничего так и не решилось, нет никакой комиссии», — рассказала она.

По ее словам, сегодня к участникам митинга вышел замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев и тоже пообещал создать комиссию.

«Будем надеяться, что до вечера все решится. Если не будет реакции, мы вновь будем выходить на акции протеста. Но мы не просто просим поддержки, мы сами делаем все, что в наших силах для поддержки пациентов с онкологией. Организовали маммограф на колесах, у государства не брали на это ни копейки. Благодаря этому в Токмаке у 25 жителей выявили подозрение на онкологию начальной стадии», — заключила она.