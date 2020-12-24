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Общество

Из Министерства иностранных дел России вынесли $1 миллион в коробке из-под водки

Из здания МИД России вынесли $1 миллион, который находился в коробке из-под водки. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Отмечается, что преступление совершили еще в конце 2019 года. Однако подробности стали известны только сейчас.

«Похищенные деньги были частью $1,5 миллиона, полученных МИД наличными за консульские услуги от Ирана. Их доставили в Москву диппочтой. Деньги находились в двух пакетах и коробке из-под водки «Абсолют», опечатанных сургучными печатями с гербом. 29 ноября 2019 года валюту внесли в кабинет ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента ведомства Натальи Агальцовой. Ее задержали и допросили», — пишет издание.

Женщина заявила, что якобы обнаружила несовпадение сумм, когда, вопреки инструкциям, в одиночку вскрыла коробку из-под водки. По ее словам, в коробке только верхний слой составляли пачки со 100-долларовыми купюрами, а ниже лежали «куклы» — 100-долларовые купюры лежали сверху, а все остальные — по одному доллару.  Самые нижние, утверждала Агальцова, вообще без $100. Из-за этого она запаниковала.

В рамках расследования задержали также сожителя Натальи Агальцовой, он проходит по делу как свидетель. Сама же сотрудница МИДа находилась в СИЗО до августа 2020 года, затем ее перевели под домашний арест. Местонахождение похищенных денег по-прежнему остается неустановленным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177873/
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