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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

В Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на улицу в мороз без одежды

В городе Нур-Султане мать выгнала восьмилетнюю дочь на мороз без одежды, чтобы наказать ее за баловство. Об этом пишет издание Tengrinews.kz.

По его данным, фотографии плачущего ребенка опубликовали в социальных сетях. Ребенок в нижнем белье сидел на крыльце дома. Отмечается, что мать таким образом наказывает дочь за непослушание и баловство.

В пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана рассказали, что 23 декабря поступило сообщение от жительницы столицы о том, что соседка избивает своего шестилетнего сына, а восьмилетнюю девочку выгнала на улицу.

«Сотрудники полиции установили 35-летнюю жительницу, которая пояснила, что таким методом хотела наказать детей, которые без разрешения взяли поиграть прищепки у соседки. Семью взяли на профилактический учет. Сейчас ситуацию и все обстоятельства разносторонне изучают сотрудники полиции и органов опеки и попечительства управления образования для принятия объективного решения в отношении законных представителей», — сообщили в полиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177869/
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