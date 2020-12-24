В Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на улицу в мороз без одежды

В городе Нур-Султане мать выгнала восьмилетнюю дочь на мороз без одежды, чтобы наказать ее за баловство. Об этом пишет издание Tengrinews.kz.

По его данным, фотографии плачущего ребенка опубликовали в социальных сетях. Ребенок в нижнем белье сидел на крыльце дома. Отмечается, что мать таким образом наказывает дочь за непослушание и баловство.

В пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана рассказали, что 23 декабря поступило сообщение от жительницы столицы о том, что соседка избивает своего шестилетнего сына, а восьмилетнюю девочку выгнала на улицу.

«Сотрудники полиции установили 35-летнюю жительницу, которая пояснила, что таким методом хотела наказать детей, которые без разрешения взяли поиграть прищепки у соседки. Семью взяли на профилактический учет. Сейчас ситуацию и все обстоятельства разносторонне изучают сотрудники полиции и органов опеки и попечительства управления образования для принятия объективного решения в отношении законных представителей», — сообщили в полиции.