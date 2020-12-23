20:10
USD 81.06
EUR 99.07
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Вечером столица снова на первом месте в рейтинге

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 23 декабря в 19.30:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 4,42 раза: PM2.5 среднесуточный — 155 мкг/м³, на момент измерения — 484 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 3,68 раза: PM2.5 среднесуточный — 129 мкг/м³, на момент измерения — 355 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 215 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 204 мкг/м³.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек на 19.30 поднялся на первое место.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

  • Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177771/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру уровень снизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь лидирует в мировом рейтинге
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова в тройке самых грязных
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Благодаря снегу уровень снизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень умеренный
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень умеренный
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился во всех районах
Бишкекчанин просит проверить сауну. Из трубы валит черный дым
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень понизился во всех районах
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Он&nbsp;пишет с&nbsp;ошибками. Пользователи Сети следят за&nbsp;публикациями Садыра Жапарова Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Сель в&nbsp;начале зимы. Очевидцам удалось заснять на&nbsp;видео необычное явление Сель в начале зимы. Очевидцам удалось заснять на видео необычное явление
Бизнес
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
23 декабря, среда
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Вечером столица снова на первом месте в рейтинге Загрязнение воздуха в Бишкеке. Вечером столица снова на...
19:41
Только 13 процентов выпускников детских домов обучаются в вузах
19:40
В Бишкеке на месте карьера в 11-м микрорайоне хотят построить торговый центр
19:25
У агитационных групп есть время на создание избирательных фондов
19:08
ЦИК закупит переносные ящики для голосования на 6,3 миллиона сомов