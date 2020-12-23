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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев отказался отвечать на вопросы

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Главного обвиняемого доставили в суд. Вместе с ним под стражей находится экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.

Судья Азирет Медеров заявил, что суд переходит к установлению личности обвиняемых.

Адвокаты сказали, что суд не может начинать процесс без двух других обвиняемых — бывшего депутата парламента Аскарбека Шадиева и бывшего мэра столицы Албека Ибраимова.

Алмазбек Атамбаев отказался отвечать на вопросы судьи по установлению его личности.

Адвокат Сергей Слесарев заявил, что суд нарушит закон, если начнет устанавливать личность обвиняемых без других участников процесса.

Гособвинители заявили ходатайство о выделении материалов уголовного дела в отношении Албека Ибраимова. В части Аскарбека Шадиева прокуроры просили продолжать заседание без него.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177720/
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