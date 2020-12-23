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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кадамджае сдали в эксплуатацию инфекционную больницу

В Кадамджае сдали в эксплуатацию инфекционную больницу на 200 коек. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По ее данным, объект построен благодаря поддержке Узбекистана. В церемонии открытия приняла участие делегация из соседней страны.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и дружественный народ соседнего государства за оказанную помощь, а также медицинских работников Баткенской области за самоотверженный труд во имя спасения жизни людей.

Строительство модульной, быстровозводимой больницы, состоящей из двух корпусов, было окончено за короткое время и полностью профинансировано Узбекистаном. В ней созданы все необходимые условия для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, она полностью оснащена медицинским и немедицинским оборудованием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177658/
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