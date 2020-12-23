09:29
USD 81.06
EUR 99.07
RUB 1.08
Общество

VIII Форум молодых кинематографистов стартовал в Бишкеке

Фото пресс-службы МКИТ КР. Открытие кинофестиваля

В кинотеатре «Ала-Тоо» стартовал VIII Форум молодых кинематографистов СНГ «Умут». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

По ее данным, на открытии присутствовал министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков, представители киноиндустрии страны, молодые кинематографисты из Кыргызстана, Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана и Армении.

Читайте по теме
Стали известны участники VIII Форума молодого кино стран СНГ «Умут»

Форум молодого кино «Умут» проводится ежегодно для открытия новых режиссерских имен, поддержки талантливой молодежи, создания условий для развития диалога между странами СНГ в области кинематографии и культуры в целом, приобщения молодого поколения вовлеченных стран в процесс межкультурного диалога.

В программе форума — короткометражные художественные и документальные фильмы, дискуссии, мастер-классы и творческие встречи с известными режиссерами.

Гульбары Толомушовой
Фото Гульбары Толомушовой. Участники и стран СНГ

Торжественная церемония закрытия форума пройдет 24 декабря.

Фильм закрытия — картина «На дальних рубежах» (Россия). Представит фильм режиссер-постановщик Максим Дашкин. Картина была снята на российской военной базе в Кыргызстане. В главной роли известная российская актриса Виктория Толстоганова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177634/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Стали известны участники VIII Форума молодого кино стран СНГ «Умут»
Короткометражный фильм «Барбарис» вошел в топ-5 лучших на фестивале в Турции
Стало известно, как пройдет церемония вручения премии «Оскар» в 2021 году
Кыргызский фильм «Подсолнух» получил две награды на фестивале в Екатеринбурге
Короткометражка из Кыргызстана удостоилась приза на кинофестивале в Тегеране
Фильм «Жоо кулук» будет представлять Кыргызстан на «Оскаре»
Кинематографисты Кыргызстана могут подать заявку на участие в премии «Оскар»
Фильмы из Кыргызстана участвуют в фестивале «Московская премьера»
Фильм из Кыргызстана включен в программу Калькуттского международного фестиваля
Мировая премьера кыргызского фильма «Дорога в рай» состоится в Таллине
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Он&nbsp;пишет с&nbsp;ошибками. Пользователи Сети следят за&nbsp;публикациями Садыра Жапарова Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Сель в&nbsp;начале зимы. Очевидцам удалось заснять на&nbsp;видео необычное явление Сель в начале зимы. Очевидцам удалось заснять на видео необычное явление
Бизнес
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
23 декабря, среда
09:25
В России нашли труп кыргызстанца со связанными ногами и пакетом на голове В России нашли труп кыргызстанца со связанными ногами и...
09:18
VIII Форум молодых кинематографистов стартовал в Бишкеке
09:15
В Жайылском районе 19-летний парень избил и пытался изнасиловать девушку
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру уровень снизился во всех районах
08:55
Пропорциональную систему выборов парламента из проекта Конституции убрали
22 декабря, вторник
23:54
Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль к 2024 году