VIII Форум молодых кинематографистов стартовал в Бишкеке

В кинотеатре «Ала-Тоо» стартовал VIII Форум молодых кинематографистов СНГ «Умут». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.
По ее данным, на открытии присутствовал министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков, представители киноиндустрии страны, молодые кинематографисты из Кыргызстана, Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана и Армении.
Форум молодого кино «Умут» проводится ежегодно для открытия новых режиссерских имен, поддержки талантливой молодежи, создания условий для развития диалога между странами СНГ в области кинематографии и культуры в целом, приобщения молодого поколения вовлеченных стран в процесс межкультурного диалога.
В программе форума — короткометражные художественные и документальные фильмы, дискуссии, мастер-классы и творческие встречи с известными режиссерами.
Торжественная церемония закрытия форума пройдет 24 декабря.
Фильм закрытия — картина «На дальних рубежах» (Россия). Представит фильм режиссер-постановщик Максим Дашкин. Картина была снята на российской военной базе в Кыргызстане. В главной роли известная российская актриса Виктория Толстоганова.