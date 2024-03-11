Премия «Оскар». Названы все победители

В ночь с 10 на 11 марта прошла 96-я ежегодная кинопремия «Оскар», в ходе которой были выбраны лучшие картины 2023 года. Текстовую трансляцию вел «Голос Америки».
По количеству наград лидирует «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который и назван лучшим фильмом. Картина взяла восемь статуэток.
Лучшим анимационным фильмом стал «Мальчик и птица».
Лучший режиссер — Кристофер Нолан, актер — Киллиан Мерфи (оба — «Оппенгеймер»).
Лучшей актрисой стала Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).
Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»), мужскую роль второго плана — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»).
Лучший оригинальный сценарий у «Анатомии падения» (Артур Арари, Жюстин Трие), лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво» (Корд Джефферсон).
Остальные награды:
лучшая операторская работа — Хойте ван Хойтема («Оппенгеймер»);
лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус Один»;
лучший звук — «Зона интересов»;
лучший оригинальный саундтрек — Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»);
лучшая песня — What was I made for? от Билли Айлиш («Барби»);
лучший монтаж — «Оппенгеймер»;
лучшие грим и прически — «Бедные-несчастные»;
лучшие костюмы — «Бедные-несчастные»;
лучшая работа художника-постановщика — «Бедные-несчастные»;
лучший фильм на иностранном языке — «Зона интересов» (Великобритания);
лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе»;
лучший игровой короткометражный фильм — «Удивительная история Генри Шугара»;
лучший анимационный короткометражный фильм — «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;
лучший документальный короткометражный фильм — «Последняя ремонтная мастерская».