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Общество

Премия «Оскар». Названы все победители

В ночь с 10 на 11 марта прошла 96-я ежегодная кинопремия «Оскар», в ходе которой были выбраны лучшие картины 2023 года. Текстовую трансляцию вел «Голос Америки».

По количеству наград лидирует «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который и назван лучшим фильмом. Картина взяла восемь статуэток.

Лучшим анимационным фильмом стал «Мальчик и птица».

Лучший режиссер — Кристофер Нолан, актер — Киллиан Мерфи (оба — «Оппенгеймер»).

Лучшей актрисой стала Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»), мужскую роль второго плана — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»).

Лучший оригинальный сценарий у «Анатомии падения» (Артур Арари, Жюстин Трие), лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво» (Корд Джефферсон).

Остальные награды:

лучшая операторская работа — Хойте ван Хойтема («Оппенгеймер»);

лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус Один»;

лучший звук — «Зона интересов»;

лучший оригинальный саундтрек — Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»);

лучшая песня — What was I made for? от Билли Айлиш («Барби»);

лучший монтаж — «Оппенгеймер»;

лучшие грим и прически — «Бедные-несчастные»;

лучшие костюмы — «Бедные-несчастные»;

лучшая работа художника-постановщика — «Бедные-несчастные»;

лучший фильм на иностранном языке — «Зона интересов» (Великобритания);

лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе»;

лучший игровой короткометражный фильм — «Удивительная история Генри Шугара»;

лучший анимационный короткометражный фильм — «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;

лучший документальный короткометражный фильм — «Последняя ремонтная мастерская».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288639/
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