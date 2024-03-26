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Общество

К юбилею Бекеша Абдылдаева. В Бишкеке пройдет форум молодого кино «Умут»

В Кыргызстане 28-31 марта пройдет XI Международный форум молодого кино «Умут». Об этом сообщают его организаторы.

Ежегодное мероприятие, цель которого поддержать творчество талантливой молодежи и содействовать профессиональному росту молодых кинематографистов, проводится при поддержке департамента кинематографии и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.

В 2024 году форум будет приурочен к 90-летию народного артиста Кыргызской Республики, режиссера-документалиста Бекеша Абдылдаева и пройдет под слоганом «Потомкам до востребования с любовью».

В программе — показы короткометражных картин, фильмов-лауреатов и участников мировых кинофестивалей, короткие публичные презентации кинопроектов, мастер-классы и лекции киноведов.

Развернется и ярмарка международных кинофестивалей, где продюсеры и программные директора из стран Содружества расскажут о своих мероприятиях и условиях участия в них.

Откроет ежегодный форум показ в кинотеатре «Ала-Тоо» короткометражных фильмов «Потомкам до востребования» режиссера Алиман Токтогуловой и «Сад» режиссера Бекеша Абдылдаева.

В заключительный день форума в кинозале Дома кино имени Чингиза Айтматова пройдет вечер памяти кинорежиссера Бекеша Абдылдаева.

Торжественная церемония закрытия состоится в большом зале «Ололо-юрт», где участникам XI международного форума вручат дипломы и сертификаты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289820/
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