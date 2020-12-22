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Общество

Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова

Пользователь социальной сети Facebook Жетиген Асанбек обнаружил в публикациях кандидата в президенты Садыра Жапарова несколько орфографических ошибок.  

По его словам, в семи предложениях Садыр Жапаров допустил пять орфографических, грамматических и пунктуационных ошибок.

«Немного ошибок, да? Для президента сойдет, он же не собирается стать ученым», — подписал Жетиген Асанбек.

Через некоторое время Садыр Жапаров отредактировал свою публикацию и исправил ошибки. Однако одна осталась неисправленной. Пользователь Сети Илим Акылбеков напомнил ему об этом. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177505/
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