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Общество
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Эльвира Сурабалдиева встретилась с мамой девочки, пострадавшей от насилия

Факты изнасилования несовершеннолетних детей должны строго наказываться в соответствии с законом. Об этом заявила вице-премьер-министр Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева, сообщает пресс-служба правительства.

По их информации, в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область Сурабалдиева встретилась с матерью 14-летней девочки, пострадавшей от насилия.

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«Общество должно быть нетерпимым по отношению к таким случаям. Жертвы изнасилований, в особенности дети, требуют особого внимания со стороны социальных служб, служб охраны здоровья и местных органов власти. Это проблема не возникла здесь и сейчас. Мы должны менять сознание людей и заниматься профилактикой предотвращения насилия в отношении женщин и несовершеннолетних. Подобные преступления против личности, совести и права ребенка на счастливое детство и дальнейшую благополучную жизнь не должны оставаться без внимания государства», — заявила вице-премьер-министр.

Она подчеркнула необходимость качественной работы профильных структур по предупреждению фактов насилия в отношении женщин и несовершеннолетних детей.

«Мы должны работать на опережение. Профильные государственные органы, местные органы власти должны эффективно взаимодействовать, проводя слаженную работу по предупреждению и предотвращению подобных случаев. Нам необходимо установить систему, в которой каждый гражданин будет чувствовать себя защищенным», — сказала вице-премьер-министр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177300/
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