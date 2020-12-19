10:28
USD 80.70
EUR 98.94
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень понизился во всех районах

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 19 декабря в 9.30:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 4,97 раза: PM2.5 среднесуточный — 174 мкг/м³, на момент измерения — 148 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 5,31 раза: PM2.5 среднесуточный — 108 мкг/м³, на момент измерения — 66 мкг/м³;

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 9.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 58 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 9 мкг/м³.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек на 9.30 опустился на 23-е место.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

  • Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177265/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах
Кыргызгидромет установит в Бишкеке 50 датчиков-мониторингов качества воздуха
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень понизился во всех районах
В парках Бишкека установят датчики для измерения загрязнения воздуха и влажности
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь поднялась на первое место рейтинга
Смог в Бишкеке. Мэрия разработает концепцию об экологической ситуации
Нечем дышать, или Как архитектура Бишкека влияет на загрязнение воздуха
В мэрии Бишкека предложили штрафовать и арестовывать тех, кто топит отходами
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень понизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 12 раз
Популярные новости
Московские дворники из&nbsp;Кыргызстана сняли пародию на&nbsp;песню Моргенштерна Московские дворники из Кыргызстана сняли пародию на песню Моргенштерна
Мясо в&nbsp;два раза дешевле. В&nbsp;Бишкеке состоится ярмарка сельхозпродукции Мясо в два раза дешевле. В Бишкеке состоится ярмарка сельхозпродукции
В&nbsp;ID-карты граждан Кыргызстана включена графа об&nbsp;этнической принадлежности В ID-карты граждан Кыргызстана включена графа об этнической принадлежности
Земельные участки Максима Бакиева. Тайырбек Сарпашев рассказал об&nbsp;уголовном деле Земельные участки Максима Бакиева. Тайырбек Сарпашев рассказал об уголовном деле
Бизнес
Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и&nbsp;сберечь свое время Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и сберечь свое время
Первые участники акции в&nbsp;O!Store получают свои гарантированные подарки! Первые участники акции в O!Store получают свои гарантированные подарки!
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Акция &laquo;22&nbsp;процента по&nbsp;кредитной карте&raquo; продлена до&nbsp;конца января «Бакай Банк»: Акция «22 процента по кредитной карте» продлена до конца января
Лучший подарок близким на&nbsp;Новый год&nbsp;&mdash; смартфон с&nbsp;сюрпризом от&nbsp;Beeline! Лучший подарок близким на Новый год — смартфон с сюрпризом от Beeline!
19 декабря, суббота
10:22
Нарушили ПДД. В Бишкеке задержали свадебный кортеж Нарушили ПДД. В Бишкеке задержали свадебный кортеж
10:03
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень понизился во всех районах
09:54
Позже выскажу свое мнение. Реакция Балбака Тулобаева на марш за чистый воздух
09:49
В городе Ош продолжается отбор сотрудников в Патрульную службу милиции
09:26
Кыргызстан получил грант на улучшение системы отопления госзданий
18 декабря, пятница
23:54
WhatsApp разрешит голосовые и видеозвонки с компьютера