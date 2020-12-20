Готовимся к Новому году. Как украсить дом своими руками

До Нового года остается меньше двух недель. Пора заняться украшением дома. Чтобы сэкономить финансы, а заодно и провести время с детьми с интересом и пользой, лучше создавать новогоднее чудо своими руками.

Тут главное — хорошее настроение и немного фантазии.

Если сами ничего придумать не можете, то вспоминайте школьные уроки труда и смотрите лайфхаки в интернете. Но помните, что не все советы из Сети действительно полезные и рабочие.

Рождественские венки

С каждым годом все большую популярность набирают такие привычные на Западе рождественские венки. И смотрятся красиво, и места много не занимают. Правда, и цены на них в магазинах чуть ли не выше, чем на елки. Если вам уж очень хочется такой венок, то его вполне можно сделать и самим.

Мастер-классов по их изготовлению много. Но суть одна — сделать любой круг и украсить его. Самый простой вариант — вырезать основу для венка из картона. Если он не очень твердый, то можно склеить между собой несколько заготовок. Кроме того, нам понадобятся скотч, клей или пистолет с горячим клеем, мишура, лимоны, еловые шишки и немного конфет.

В этом году мы сделали сразу три венка — на входную дверь, в кухню и детскую комнату. Самый простой вариант — сделать венок из мишуры. Занимает все буквально минут 10-15. На заготовку наматываем мишуру, закрепляем ее горячим клеем или скотчем. А потом сверху клеим все, что захочется: бусы, мелкие конфеты, шарики, шишки.

Для кухни второй год подряд мы делаем «съедобный» венок из лимонов. Правда, удовольствие это с учетом нынешних цен не из дешевых. Нам понадобились четыре средних лимона, которые вытянули в итоге на 150 сомов. С прошлого года у нас остались специи, поэтому покупать их не пришлось. Если будете повторять наш опыт, то учтите, что купить специй ровно столько, сколько нужно на венок, не получится. Все дело в том, что продается не менее 40 граммов каждой специи.

Лимоны нарезаем небольшими кружочками и сушим в духовке. Подсушенные цитрусы клеим на заготовку с помощью горячего клея. А затем украшаем это все палочками корицы, анисом, гвоздикой. Можно добавить мандаринов и конфет. Имейте в виду, что заготовка должна быть прочной и жесткой, чтобы она выдержала вес «украшений».

Единственным разочарованием стало то, что венок практически не пахнет цитрусами и специями.

Зато в кухне смотрится просто потрясающе: и новогоднее настроение создает, и не выбивается из общей стилистики комнаты. Дадим небольшой совет: кроме лимонов, для венка можно использовать апельсины и грейпфрут. Разнообразие цветов сделает его еще более необычным.

Фото 24.kg. Новогодний венок из лимонов стал украшением нашей кухни

На входную дверь мы сделали венок из еловых шишек. Их мы заранее насобирали еще летом. Основу для венка лучше сделать из проволоки или веток. Картон вес шишек не выдержит.

Крепится все на горячий клей. Чтобы венок был более ровным, лучше использовать небольшие шишки. Можно добавить украшений в виде ягод или листьев. Мы добавили оставшиеся палочки корицы и небольшие грецкие орехи.

Как только венок будет готов, его можно покрасить белой гуашью и посыпать солью, создав эффект снега. А можно просто брызнуть баллончиком серебристой краски.

Фото 24.kg. На венок из шишек ушло больше всего времени

Вариантов изготовления венков множество. Их делают из пряжи, бумаги, елочных веток. Выберите в интернете подходящий для вас вариант и дерзайте.

Елки из мишуры и шары из пряжи

Большая елка у нас стоит в зале, но дочь решила, что и в детской должно быть место новогоднему дереву. Правда, места там немного, поэтому елочку создавали из мишуры по уже проверенному мастер-классу. Даже младшие школьники с легкостью справятся с ним. Для создания шедевра нам понадобились конус из бумаги (мы его сделали из упаковки для цветной бумаги), мишура за 55 сомов, горячий клей, украшения и конфеты из домашних запасов.

Из остатков еловых шишек мы сделали еще одну елочку. Правда, шишки у нас были в основном большие, поэтому она получилась не очень ровная. Но зато своими руками.

В прошлом году мы пытались сделать новогодние шары из пряжи, но затея провалилась. Однако желание создать красоту осталось. В этом году мы снова попробовали этот вариант. Причем решено делать целую композицию. Итак, нам понадобился клей ПВА. Лучше возьмите несколько бутыльков разных фирм, чтобы выбрать клей нужной консистенции. Он должен быть вязким. Кроме того, нужны нитки (тонкий хлопок или акрил) и обычные надувные шарики.

Обмотайте надувной шар нитками с клеем. Есть два варианта: обмакивать нитки в клей и потом обматывать шарик или сначала намазать шар клеем и потом уже наматывать нитки. Мы испробовали оба варианта. Второй оказался рабочим. И еще: после обмотки разведите клей с небольшим количеством воды и еще раз промокните нитки на шарике. В итоге у нас получился большой шарик. Середину мы потом вырезали и создали небольшую композицию из картонного домика, ваты и подручных материалов.

По такому же принципу можно сделать и небольшие шарики и из них либо собрать елку, либо смастерить новогодние игрушки на елку. Для этого можно использовать нитки сразу нескольких цветов. Если владеете крючком, то из остатков пряжи тоже можно связать елочные шары или небольшие игрушки.

С прошлого года у нас остались хлопчатобумажные заготовки шариков: купили их в ближайшем магазине. С помощью все того же пистолета с горячим клеем и гирлянды я сделала новогодний шарик. Их еще можно обвязать пряжей или просто обклеить наклейками. Получится тоже довольно неплохо.

Новогодние корзинки

Пока дочь делала елки, нашла в интернете необычный вариант снежинки. Нужны были только мерцающая цветная бумага и клей. Семь небольших полосок бумаги, один кружочек, 15 минут потраченного времени — и очень приличная на вид снежинка была готова. Такие снежинки можно использовать как в новогодних композициях, так и просто повесить на елку.

Еще один неплохой вариант — размещать новогодние композиции в корзинах. Для этого подойдут любые бусы, шарики, игрушки, мишура, еловые ветки. Плюс в том, что их потом можно просто аккуратно замотать в пакет до следующего года. А если еловые ветки для украшений будут натуральными, то осыпятся они в корзине, а не на ковры или мебель. И вам не придется еще год вытаскивать колючие иголочки.

Создание новогодних украшений своими руками — отличная идея для уютного семейного вечера. Обязательно привлекайте для этого детей. Мы с дочерью за время подготовки поделок обсудили много интересного, от души посмеялись и создали себе настоящее новогоднее настроение.

А еще хендмейд-украшения всегда лучше покупных. Они сделаны с душой, поэтому сразу делают ваш дом уютным. Да, возможно, они даже окажутся не такими красивыми, как на картинках в интернете. Ну и пусть, зато вы сделали их своими руками. Это самое главное.