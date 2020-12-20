Готовимся к Новому году. Как украсить дом своими руками

До Нового года остается меньше двух недель. Пора заняться украшением дома. Чтобы сэкономить финансы, а заодно и провести время с детьми с интересом и пользой, лучше создавать новогоднее чудо своими руками.
Тут главное — хорошее настроение и немного фантазии.
Если сами ничего придумать не можете, то вспоминайте школьные уроки труда и смотрите лайфхаки в интернете. Но помните, что не все советы из Сети действительно полезные и рабочие.
Рождественские венки
С каждым годом все большую популярность набирают такие привычные на Западе рождественские венки. И смотрятся красиво, и места много не занимают. Правда, и цены на них в магазинах чуть ли не выше, чем на елки. Если вам уж очень хочется такой венок, то его вполне можно сделать и самим.
Мастер-классов по их изготовлению много. Но суть одна — сделать любой круг и украсить его. Самый простой вариант — вырезать основу для венка из картона. Если он не очень твердый, то можно склеить между собой несколько заготовок. Кроме того, нам понадобятся скотч, клей или пистолет с горячим клеем, мишура, лимоны, еловые шишки и немного конфет.
В этом году мы сделали сразу три венка — на входную дверь, в кухню и детскую комнату. Самый простой вариант — сделать венок из мишуры. Занимает все буквально минут 10-15. На заготовку наматываем мишуру, закрепляем ее горячим клеем или скотчем. А потом сверху клеим все, что захочется: бусы, мелкие конфеты, шарики, шишки.
Для кухни второй год подряд мы делаем «съедобный» венок из лимонов. Правда, удовольствие это с учетом нынешних цен не из дешевых. Нам понадобились четыре средних лимона, которые вытянули в итоге на 150 сомов. С прошлого года у нас остались специи, поэтому покупать их не пришлось. Если будете повторять наш опыт, то учтите, что купить специй ровно столько, сколько нужно на венок, не получится. Все дело в том, что продается не менее
Лимоны нарезаем небольшими кружочками и сушим в духовке. Подсушенные цитрусы клеим на заготовку с помощью горячего клея. А затем украшаем это все палочками корицы, анисом, гвоздикой. Можно добавить мандаринов и конфет. Имейте в виду, что заготовка должна быть прочной и жесткой, чтобы она выдержала вес «украшений».
Единственным разочарованием стало то, что венок практически не пахнет цитрусами и специями.
Зато в кухне смотрится просто потрясающе: и новогоднее настроение создает, и не выбивается из общей стилистики комнаты. Дадим небольшой совет: кроме лимонов, для венка можно использовать апельсины и грейпфрут. Разнообразие цветов сделает его еще более необычным.
Крепится все на горячий клей. Чтобы венок был более ровным, лучше использовать небольшие шишки. Можно добавить украшений в виде ягод или листьев. Мы добавили оставшиеся палочки корицы и небольшие грецкие орехи.
Как только венок будет готов, его можно покрасить белой гуашью и посыпать солью, создав эффект снега. А можно просто брызнуть баллончиком серебристой краски.
Елки из мишуры и шары из пряжи
Большая елка у нас стоит в зале, но дочь решила, что и в детской должно быть место новогоднему дереву. Правда, места там немного, поэтому елочку создавали из мишуры по уже проверенному мастер-классу. Даже младшие школьники с легкостью справятся с ним. Для создания шедевра нам понадобились конус из бумаги (мы его сделали из упаковки для цветной бумаги), мишура за 55 сомов, горячий клей, украшения и конфеты из домашних запасов.
Из остатков еловых шишек мы сделали еще одну елочку. Правда, шишки у нас были в основном большие, поэтому она получилась не очень ровная. Но зато своими руками.
Обмотайте надувной шар нитками с клеем. Есть два варианта: обмакивать нитки в клей и потом обматывать шарик или сначала намазать шар клеем и потом уже наматывать нитки. Мы испробовали оба варианта. Второй оказался рабочим. И еще: после обмотки разведите клей с небольшим количеством воды и еще раз промокните нитки на шарике. В итоге у нас получился большой шарик. Середину мы потом вырезали и создали небольшую композицию из картонного домика, ваты и подручных материалов.
С прошлого года у нас остались хлопчатобумажные заготовки шариков: купили их в ближайшем магазине. С помощью все того же пистолета с горячим клеем и гирлянды я сделала новогодний шарик. Их еще можно обвязать пряжей или просто обклеить наклейками. Получится тоже довольно неплохо.
Новогодние корзинки
Пока дочь делала елки, нашла в интернете необычный вариант снежинки. Нужны были только мерцающая цветная бумага и клей. Семь небольших полосок бумаги, один кружочек, 15 минут потраченного времени — и очень приличная на вид снежинка была готова. Такие снежинки можно использовать как в новогодних композициях, так и просто повесить на елку.
Еще один неплохой вариант — размещать новогодние композиции в корзинах. Для этого подойдут любые бусы, шарики, игрушки, мишура, еловые ветки. Плюс в том, что их потом можно просто аккуратно замотать в пакет до следующего года. А если еловые ветки для украшений будут натуральными, то осыпятся они в корзине, а не на ковры или мебель. И вам не придется еще год вытаскивать колючие иголочки.
Создание новогодних украшений своими руками — отличная идея для уютного семейного вечера. Обязательно привлекайте для этого детей. Мы с дочерью за время подготовки поделок обсудили много интересного, от души посмеялись и создали себе настоящее новогоднее настроение.
А еще хендмейд-украшения всегда лучше покупных. Они сделаны с душой, поэтому сразу делают ваш дом уютным. Да, возможно, они даже окажутся не такими красивыми, как на картинках в интернете. Ну и пусть, зато вы сделали их своими руками. Это самое главное.