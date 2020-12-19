Готовимся к Новому году. Во сколько обойдется праздничное настроение

До Нового года осталось совсем немного — чуть больше недели. Самое время подумать о создании праздничного настроения. Мы прошлись по базарам и магазинам столицы, чтобы узнать, сколько придется заплатить за новогодние игрушки, мишуру и елки.

Выяснилось, что новогодние украшения — удовольствие не из дешевых.

Закрытые границы и кризис сказались и на ценах на новогоднее убранство. В этом году оно на 10-15 процентов дороже.

Новогодние гирлянды и мишура

Как только определились с елкой, предстоит выяснить, сколько стоят новогодние гирлянды и мишура. Разброс цен на них большой. Есть как совсем дешевые варианты, так и довольно дорогие. Причем не всегда дело в качестве.

Гирлянды стоят от 350 сомов и выше. Все зависит от дизайна, цвета и длины.

Имейте в виду, что покупка световой гирлянды на базаре дело рисковое. Документов о безопасности продукции вам не дадут. Да и гарантия на изделие вряд ли есть. Зато цены гораздо ниже. За 350-400 сомов можно купить моток в пять метров длиной. На одну елочку высотой 1,2- 1,5 метра надо хотя бы парочку таких.

Если вам хочется чего-то необычного как по форме, так и по цвету, лучше искать в сетевых маркетах или специализированных магазинах. Выбор там большой. Правда, цены на гирлянды не всегда демократичны. За пятиметровую придется отдать как минимум 500-600 сомов.

Причем купить можно световую гирлянду не только на елку, но и для украшения окна или декора мебели. Смотрятся такие гирлянды необычно и создают дополнительный уют. Стоят от 1,6 тысячи сомов и выше.

И помните, что проверять гирлянды надо сразу при покупке. Да, сейчас ажиотаж, и людей в магазинах много. Но не ленитесь, потратьте 5-10 минут, чтобы убедиться — гирлянда работает.

И не забудьте купить звезду. Она стоит от 100 сомов, опять же в зависимости от размера и дизайна. Есть звезды, которые светятся, а есть просто блестящие.

Фото 24.kg. Цены на мишуру зависят от ее формы и размера

Новогоднюю мишуру сейчас продают на каждом углу. Вот где глаза разбегаются. Но и разбег цен тут тоже большой. Есть мишура и за 20-30 сомов, и за 150-200 сомов. Поэтому будьте предельно внимательны в магазине и читайте этикетки, чтобы на кассе не получить неприятный сюрприз.

Шары стеклянные и пластиковые

Ну и какое же украшение елки без новогодних шаров. Вот где можно разгуляться. Их покупают и штучно, и наборами. Можно взять и пластиковые и стеклянные шары.

Учтите, что стеклянные елочные украшения стоят в разы дороже пластиковых. Одна стеклянная игрушка — от 200-300 сомов и выше. К тому же хорошо подумайте, прежде чем брать стеклянные шары. Да, это красиво и дань традициям. Но, если у вас дома маленькие дети и домашние животные, то от стеклянных шаров лучше отказаться. Сбережете и время, и деньги, и нервы, и здоровье.

Цены на пластиковые шары немного выросли. На поштучные цены варьируются от 30 до 600-700 сомов, на наборы — от 80 сомов. Если вы точно знаете, какой будет ваша елка, стоит брать наборы. Это в итоге дешевле, и смотреться будет более стильно, чем множество разномастных шаров.

Еще для украшения елки подойдут всевозможные аксессуары: яркие ленты, бантики, цветы, снежинки, снеговики, бусины. Они стоят от 10 до 200-300 сомов. Елка с ними смотрится стильно и необычно.

Елка стоит красивая и нарядная? Значит, можно приступать к украшению дома. Это важная и порой более затратная часть. Вариантов масса. Например, неплохо смотрятся готовые украшения на окна. Стоят недорого (в районе 80-150 сомов), клеятся быстро и смотрятся уютно.

В последние годы популярными становятся так называемые рождественские венки. Но вот цены на них иногда чуть ли не выше, чем на елки. Самые дешевые рождественские венки, которые удалось найти, стоят 600-700 сомов. Дизайнерские украшения доходят до нескольких тысяч сомов. Если это слишком дорого, лучше сделать такой венок самим. Выйдет дешевле, да и заряд положительных эмоций обеспечен.

Как сэкономить на украшениях?

Есть несколько советов, которые позволят сократить расходы на новогодние украшения. Самый главный — не торопитесь скупить все, что есть на рынке. Прежде чем пойдете за покупками, хорошо подумайте, что действительно нужно и сколько вы готовы потратить.

Заранее составьте список необходимого и идите в магазин с ним.

Так проще не потерять самообладания при виде елочных шаров и мишуры. Можно заранее сходить в магазин или на базар и посмотреть, какие есть варианты. Можете даже сфотографировать понравившиеся украшения или гирлянду. И уже дома, в спокойной обстановке, решите, что действительно стоит покупать.

Фото 24.kg. Заранее определитесь, какие украшения вам нужны.

А иногда для создания праздничного уюта совсем не обязательно тратить баснословные суммы. Достаточно немного фантазии, подручные материалы и хорошее настроение.

На елочку можно вместо шариков и украшений повесить конфеты, самодельные шарики, пряники, мандарины.

Во всем важна мера. Поверьте, потратив всю зарплату только на украшения, счастливее и веселее вы не станете. И помните, что главное не то, насколько стильно и дорого выглядит ваша елка и украшения для дома. Важна атмосфера праздника.