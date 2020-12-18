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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Кыргызгидромет установит в Бишкеке 50 датчиков-мониторингов качества воздуха

Кыргызгидромет установит в Бишкеке 50 датчиков-мониторингов качества воздуха Clarity NODE S. Об этом сообщили в Агентстве гидрометеорологии при МЧС КР.

Отмечается, что оборудование на сумму около $90 тысяч передано Азиатским банком развития.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС. В Бишкеке установят 50 датчиков

До установки датчиков проведена большая работа по картированию Бишкека и его окрестностей для определения мест размещения. Специалистами Кыргызгидромета выбрано 50 точек на основе руководства по размещению узла Clarity NODE S.

Для получения более обширной информации датчики будут размещены не только в столице, но и ближайших районах: Аламединском, Сокулукском и Иссык-Атинском.

Основной принцип при выборе мест расположения станций заключался в выявлении определенного воздействия, а также была учтена роза ветров, то есть направление, скорость ветра и другие параметры.

В АБР отметили, что приборы представляют собой датчики качества воздуха нового поколения, которые включают солнечные панели, экраны для внешней защиты и сотовую связь для отправки откалиброванных данных о качестве воздуха в режиме реального времени для их отслеживания и публикации на веб-сайтах Кыргызгидромета и ЭКАБ (Экономический коридор Алматы — Бишкек).

Откалиброванные данные будут использоваться Кыргызгидрометом как официальная и достоверная статистика по качеству воздуха в стране.

В организации добавили, что измерение твердых частиц (PM1, PM2,5, PM10) и диоксида азота приборами будет способствовать выявлению основных источников загрязнения воздуха в Бишкеке, их воздействия на население различных районов города, что послужит основой для разработки стратегий по улучшению качества воздуха. Публикация точных данных о качестве воздуха поможет повысить осведомленность населения о причинах и воздействии качества воздуха на здоровье.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177166/
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