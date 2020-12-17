20:18
USD 83.35
EUR 101.76
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь поднялась на первое место рейтинга

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 17 декабря в 19.30:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 7,05 раза: PM2.5 среднесуточный — 247 мкг/м³, на момент измерения — 315 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 5,74 раза: PM2.5 среднесуточный — 201 мкг/м³, на момент измерения — 338 мкг/м³;
  • в микрорайоне «Аламедин-1». Уровень загрязнения превышен в 8,6 раза: PM2.5 среднесуточный — 301 мкг/м³, на момент измерения — 366 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 377 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 364 мкг/м³.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек на 19.30 вновь поднялся на первую строчку.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

  • Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177087/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
Смог в Бишкеке. Мэрия разработает концепцию об экологической ситуации
Нечем дышать, или Как архитектура Бишкека влияет на загрязнение воздуха
В мэрии Бишкека предложили штрафовать и арестовывать тех, кто топит отходами
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень понизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 12 раз
Госагентство лесного хозяйства разработает норматив по качеству воздуха
Основной загрязнитель воздуха в Бишкеке зимой — пыль
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру уровень немного снизился во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова на лидирующей позиции в рейтинге
Смог в Бишкеке появился после модернизации ТЭЦ
Популярные новости
Связь&nbsp;и.&nbsp;о. президента Таланта Мамытова с&nbsp;Матраимовыми выявили журналисты Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты
Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по&nbsp;этому поводу проверку Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по этому поводу проверку
Десерты Нуркыз Бектуровой покорили туристов и&nbsp;знаменитостей ОАЭ, России и&nbsp;Мальты Десерты Нуркыз Бектуровой покорили туристов и знаменитостей ОАЭ, России и Мальты
Кыргызстан оказался на&nbsp;втором месте в&nbsp;индексе устойчивости русского языка Кыргызстан оказался на втором месте в индексе устойчивости русского языка
Бизнес
Лучший подарок близким на&nbsp;Новый год&nbsp;&mdash; смартфон с&nbsp;сюрпризом от&nbsp;Beeline! Лучший подарок близким на Новый год — смартфон с сюрпризом от Beeline!
Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G&nbsp;LTE сети&nbsp;О! Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G LTE сети О!
Оцени удобcтво переводов по&nbsp;системе CONTACT через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
17 декабря, четверг
20:12
Внимание, розыск! В Панфиловском районе пропал 25-летний Женишбек Касымбеков Внимание, розыск! В Панфиловском районе пропал 25-летни...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь поднялась на первое место рейтинга
19:46
Юрист Сания Токтогазиева удостоена премии «Честь нации»
19:25
В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения
19:25
Для детей с инвалидностью организовали новогодний утренник