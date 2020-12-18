В парках Бишкека установят датчики для измерения загрязнения воздуха и влажности. Об этом 24.kg рассказала руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

«Договорились с Международным центром агролесоводства об установке приборов, которые будут определять влажность, направление ветра, загрязнение воздуха и другие показатели в наших парках. Интересно узнать, что у нас творится с параметрами нашей с вами жизни в парках», — отметила она.

Калича Умуралиева отметила, что одну установку хотят поставить в одном из парков, расположенных в верхней части города, вторую — в Карагачевой роще.

Глава муниципального предприятия добавила, что ранее центр выделил бесплатно саженцы европейских быстрорастущих тополей.