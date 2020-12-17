Мясо в два раза дешевле. В Бишкеке состоится ярмарка сельхозпродукции

В Бишкеке состоится ярмарка сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.
По ее информации, ведомство организует ярмарку, где можно будет купить продукты питания по сниженной цене.
«Для нас важно создать площадку, на которой фермеры смогут реализовать свою продукцию, а граждане — приобрести продукты без посредников и по сниженной стоимости. Поэтому мы решили проводить каждые выходные и не только ярмарки по всей республике, где будет возможность купить продукты напрямую у фермеров, производителей и импортеров по низким ценам. Это будет настоящая ярмарка», — отмечает министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.
В целях поддержки граждан фермеры реализуют сельхозпродукцию по оптовой стоимости.
17 декабря ярмарка пройдет на территории гипермаркетов «Фрунзе» («Технопарк») и Globus (7-й микрорайон), где будет представлена продукция по цене за килограмм:
• мясо — 390 сомов;
• курица — 135 сомов;
• окорочка куриные — 100 сомов;
• голень куриная — 146 сомов;
• бедро куриное — 128 сомов;
• крыло куриное — 190 сомов;
• яйца — 85 сомов;
• сахар — 46 сомов.
Отметим, что ярмарка начнет действовать 17 декабря с 11.00. Для получения подробной информации обращаться по номерам: 0550700053, 0552886612.