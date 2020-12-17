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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 17 декабря без осадков. Температура воздуха ожидается +1 градус. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-13.00 — жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Бата», отрезки улиц Исанова, Фрунзе;
  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Кольбаева, Валиханова, Луганской, переулок Каджисайский;
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Женижок, Куйручук, Ахунбаева, Ой-Терскен, 7 Апреля, Тон), «Кара-Жыгач» (улицы Анкара, Оберон, Шаты, Бегматова, Жайылган), «Красный строитель» (улицы Набережная, Бухарская), микрорайон «Восток-5», 19, 20, детский сад № 30, отрезки улиц Панфилова, Абая;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Кен-Кол, Сары-Булун, Термечикова, Чатыр-Кол, 12-я, Шералиева, Бердибаева, Айылчиева, Ойсул-Ата, Мин-Куш), «Ак-Орго» (улицы Адилет, Казиева, Тимура Фрунзе);
  • 12.00-17.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Адырская, Андижанская).

Памятные даты

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

Инициатор — cеть организаций, выступающих в защиту прав секс-работников. У этой даты, призванной обратить внимание общества на проблемы, связанные с жестокостью и насилием, которым нередко подвергаются работники сферы сексуальных услуг, есть своя традиция, получившая название «Марш красных зонтов».

В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работниц выходят на улицы с красными зонтами.

Красный зонт является символом защиты от жестокости по отношению к женщинам, зарабатывающим проституцией, со стороны милиции, сутенеров, клиентов и общества.

Первый полет самолета братьев Райт

Джона Т.Дэниелса
Фото Джона Т.Дэниелса. Первый полет «Флайера-1»

В 1903 году братья Райт построили оснащенный двигателем «Флайер-1» из обычного для их аппаратов конструкционного материала — ели, крепкого и легкого дерева. Кроме того, они разработали и изготовили деревянные пропеллеры, а также использовали бензиновый двигатель, сделанный в их магазине велосипедов.

Впервые они совершили попытку взлета 14 декабря 1903-го, однако самолет упал сразу же, «Флайер-1» при этом незначительно пострадал. После ремонта братья Райт наконец поднялись в воздух 17 декабря 1903 года. Первый полет длился 12 секунд, самолет пролетел 36,5 метра.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Ахматбек Суюмбаев

Родился в 1920-м в селе Орто-Алаш Чуйской области. Участник Великой Отечественной войны.

В 1955-1960 годах — министр финансов Киргизской ССР. В 1962-1968 годах — первый секретарь Ошского обкома Компартии Киргизии.

Председатель Совета Министров Киргизской ССР (1968-1978).

Будучи сильным экономистом, Ахматбек Суюмбаев компетентно решал все производственные вопросы развития народного хозяйства республики.

Умер 14 февраля 1993-го.

Родился драматург и переводчик Абдугани Абдугафуров

open.kg
Фото open.kg. Абдугани Абдугафуров

В 1941-м в Оше родился драматург и переводчик Абдугани Абдугафуров.

С 1973 по 1983 год — директор Ошского узбекского музыкально-драматического театра, c 1986-го — начальник Ошского областного управления Госкомиздата Киргизской ССР.

Дебютом в драматургии явилась постановка комедии «Раскаяние» в 1969 году на сцене Ошского узбекского музыкально-драматического театра.

Автор пьес «Алчность» (1972), «Милая соперница» (1974), «Наследство отцов» (1985) и других. Заслуженный работник культуры Киргизской ССР.

Родился актер Марат Алышпаев

Родился 17 декабря 1947 года в селе Саруу Иссык-Кульской области. Заслуженный артист Киргизской ССР, народный артист Кыргызстана.

В 1972-м стал актером только что основанного Ошского драматического театра. В 1985 году перешел в Кыргызский государственный академический театр драмы. В 1991-1997 годах был художественным руководителем и директором Чуйского областного театра «Куудулдар» имени Шаршена Термечикова. В 1991-2003 годах принимал участие в постановках Бишкекского городского театра, в начале 2000-х играл в Театре юного зрителя.

В 2010-2014 годах руководил Кыргызским национальным академическим драматическим театром имени Токтоболота Абдымомунова.

За свою карьеру в театре исполнил множество ролей как классического (заглавные роли в «Эдипе» Софокла, «Ричарде III», «Гамлете»), так и современного репертуара.

Помимо работы в театре, активно снимается в кино: «Приют для совершеннолетних», «Аномалия», «Каракыз», «Метаморфоза», «Завещание отца» и других.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star;
  • новогодние городские ярмарки проходят на аллее возле памятника Курманджан датке, в здании кинотеатра «Октябрь», на мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176917/
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