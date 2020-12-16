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Общество

Открыт набор студентов в вузы Румынии на 2021-2022 учебный год

Открыт набор студентов в вузы Румынии на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его информации, гранты выделяются в рамках стипендиальной программы правительства Румынии. Абитуриенты должны отправить документы предпочтительнее в электронном формате только через дипломатические представительства Румынии.

«Дата окончания приема документов — 30 апреля 2021 года. Грант правительства Румынии покрывает обучение, проживание, медобслуживание, расходы на местный транспорт, ежемесячную стипендию. Стоит отметить, что обучение будет проходить на румынском языке. Для тех, кто не владеет им, первый год обучения подразумевает подготовительный год по изучению языка», — отметили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176881/
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