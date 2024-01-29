В школы начали отправлять учебники «Человек и общество» для 7-го класса

В школы отправлена первая партия учебников «Человек и общество» для 7-го класса и методических пособий для учителей, напечатанных в ОАО «Учкун». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, общий тираж учебника — 129 тысяч 365 экземпляров. Из них на кыргызском языке — 80 тысяч 565, на русском — 48 тысяч 800. Для учителей выпущено 3 тысячи 890 экземпляров методического пособия, из них 2 тысячи 710 — на кыргызском языке, на русском — 1 тысяча 180.

Также будет напечатан учебник «Человек и общество» для 8-го класса на русском языке, добавили в ведомстве.