Более тысячи учебников передала Россия школам в Чуйской области Кыргызстана

Более тысячи учебников передала Россия двум школам в Чуйской области. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Кыргызстане.

По их данным, посол РФ в КР Николай Удовиченко и руководитель Россотрудничества в Бишкеке Альберт Зульхарнеев передали 1 тысячу 200 учебников по русскому языку, физике, математике и детскую художественную литературу.

Книги получили, в частности, школы Ивановки и Канта.

«В учебных заведениях Кыргызстана также реализуется финансируемый Россией проект по развитию системы школьного питания. Он проводится при участии Всемирной продовольственной программы ООН. На данную программу в 2023-2026 годах российская сторона дополнительно предоставила $15 миллионов», — напомнили в представительстве Россотрудничества.