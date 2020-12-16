Изнасилование 13-летней девочки. Дело находится на контроле аппарата омбудсмена

Омбудсмен поручил уполномоченному по Иссык-Кульской области мониторить судебные заседания по уголовному делу об изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

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По ее данным, дело находится на контроле аппарата омбудсмена КР, где не согласны с тем, что преступление зарегистрировано по статье 164 УК КР. Его следовало бы изначально зарегистрировать в ЕРПП по статье 161 УК КР («Изнасилование»). В таком случае К.У., совершивший преступление, получил бы более строгое наказание.

Уполномоченный омбудсмена по Иссык-Кульской области будет держать на контроле уголовное дело и мониторить судебные заседания в суде.

Отмечается, что девочка в настоящее время находится в реабилитационном центре Иссык-Атинского района.

Ранее Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что девочка беременна.