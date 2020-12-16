Изменились правила первичной регистрации машин. Как, рассказали в ГРС

Теперь граждане Кыргызстана могут не проводить освидетельствование ввезенного из третьих стран автомобиля на безопасность конструкции в лаборатории для транспорта. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Постановлением правительства от 7 декабря 2020 года изменились правила государственной регистрации транспортных средств. При первичной регистрации автомашины свидетельство о безопасности конструкции от аккредитованной лаборатории запрашиваются только от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, от физлиц не требуется.

Теперь для первичной регистрации транспортных средств, установок и оборудования (ТСУО) в отделах предоставляются:

паспорт гражданина КР;

документы, подтверждающие выпуск ТСУО или декларации на товары;

документы, служащие основанием для регистрационных действий (сертификат завода-изготовителя, инвойс, технический паспорт ТС иностранного государства или подтверждающий документ о снятии с учета ТС и другие);

документ, удостоверяющий право собственности (счет-фактура от изготовителя, договор купли-продажи, номерной агрегат или другие);

регистрационные документы, знаки (автономера, знаки «ТРАНЗИТ» или другие);

квитанции оплаты из банка (сборы, платежи за регистрацию, спецбланочную продукцию и государственные регистрационные знаки).

акт осмотра ТС и оформление заявления производится на месте сотрудниками ГУ «Унаа».

Юридические лица дополнительно к этим документам должны предоставить:

заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и учредительных документов;

свидетельство о безопасности конструкции, выданное аккредитованной лабораторией для ТС, ввезенные из стран вне ЕАЭС.

Кроме того, теперь при первичной регистрации тракторов, самоходной технологической машины, а также указанных видов спецтранспорта, собранный из деталей машинокомплекта, ввезенных в разобранном/несобранном виде, запрашиваются дополнительные документы:

документ, подтверждающий процесс сборки разобранного транспорта из деталей машинокомплекта;

сертификат на соответствие требованиям технического регламента, выданный аккредитованным органом.

«Первичная регистрация делается в течение 10 рабочих дней с момента приобретения или таможенного оформления. В случае нарушения установленных сроков собственник ТС несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызстана», — напомнили в ГРС.