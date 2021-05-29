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Общество

В ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно

Согласно постановлению правительства, с 1 июня стартует национальная кампания по перерегистрации транспортных средств с нулевой ставкой сбора. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

По ее данным, в рамках акции при переоформлении авто не будет оплачиваться сбор 0,3 процента от среднерыночной стоимости автомобиля.

В ГРС подготовили пошаговую инструкцию для автовладельцев, желающих переоформить транспортное средство:

  • Автомобиль должен пройти осмотр. Необходимо получить выписку «Акт осмотра».

В случае замены государственного номерного знака необходимо снять его с авто и взять с собой. Напоминаем, в случае перерегистрации без изменения региона можно не заменять государственный регистрационный знак.

  • В информационной стойке зала ожидания необходимо получить талон электронной очереди.

Здесь также можно проверить наличие штрафов за нарушения ПДД по проекту «Безопасный город». В случае выявления неоплаченных штрафов необходимо будет их оплатить в кассах банка или через мобильные приложения. В противном случае система ограничит дальнейшие действия по перерегистрации.

  • Основным документом при оформлении автомобиля является договор купли-продажи, который подтверждает, что вы новый владелец авто. Его во время регистрации составляет сотрудник ГУ «Унаа». Покупатель должен проверить данные, указанные в договоре и заявлении, в нужных местах расписаться и сдать весь пакет документов специалисту.

Кроме того, для перерегистрации авто потребуются ID-паспорта продавца и покупателя, доверенность с правом отчуждения (при наличии), свидетельство о регистрации ТС, акт осмотра, государственный номерной знак (в случае замены), квитанция по оплате налоговых сборов за авто. В случае неуплаты налога за текущий налоговый период в момент оплаты регистрации можно оплатить и налог.

  • В кассах банков, расположенных в зале ожидания, оплатить указанную в заявлении сумму. Передать чек с оплатой специалисту по выдаче и получить свидетельство о регистрации транспортного средства на свое имя и государственный номерной знак.

Важно! Все операции по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений автоматизированы и интегрированы с информационными системами госорганов.

В ГРС просят граждан отказываться от предложений посредников по быстрому решению вашего запроса за определенное вознаграждение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195621/
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