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Экономика

С 12 июля стало обязательным свидетельство о безопасности при импорте авто

С 12 июля 2021 года наличие свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства стало обязательно при первичной регистрации автотранспорта, ввезенного в Кыргызстан из государств, не являющихся членами ЕАЭС. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

Отмечается, что такая норма прописана в техническом регламенте ЕАЭС и необходима для единой системы учета и контроля транспортных средств «Система электронного паспорта транспортного средства». Для граждан это возможность обезопасить процесс купли-продажи автомобиля. Свидетельство можно получить в аккредитованных лабораториях в городах Бишкеке, Оше и Таласе. Усилиями Мицифры цены на услуги освидетельствования безопасности ТС снижены на 50 процентов.

«В рамках Евразийского экономического союза на территории Кыргызстана разворачивается единая система учета и контроля транспортных средств «СЭПТС». В данной системе содержится всего порядка 100 сведений о ТС: технические данные, сведения об авариях, ремонтах, о наличии ограничений/обременений и другое. Электронный паспорт автотранспорта позволит получить детальную информацию: отследить всю историю с момента его изготовления или ввоза на территорию стран — членов ЕАЭС и до утилизации или вывоза с нее, тем самым обезопасить процесс купли-продажи автомобиля», — говорится в сообщении.

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства — это особый документ, подтверждающий соответствие конструкции автомобиля или другого транспортного средства требованиям актуальных нормативов безопасности. Без такого документа транспортное средство нельзя эксплуатировать на дорогах, продавать, сдавать в аренду и другое. При получении документа информация о его выдаче заносится в специальный электронный реестр. Это сводит к минимуму риск фальсификации и позволяет в любой момент проверить подлинность свидетельства.

Лаборатории для удобства граждан находятся рядом с территориальными отделениями ГУ «Унаа» в городах Бишкеке, Оше и Таласе. В Бишкеке их два: возле автоЦОН по улице Валиханова, 1, и возле отдела ГУ «Унаа» на авторынке «Риом-авто».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/200832/
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