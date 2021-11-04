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Общество

До конца года переоформить машину можно без оплаты сбора за перерегистрацию

В Кыргызстане продолжается национальная кампания по переоформлению авто с нулевой ставкой сбора. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

При переоформлении транспортного средства взимается сбор за перерегистрацию в размере 1 процента от среднерыночной стоимости авто по утвержденной тарифной сетке. До 31 декабря 2021 года эти сборы не будут взиматься. Стоимость перерегистрации транспортного средства составляет 498 сомов. Если автовладелец при перерегистрации захочет сменить регион или номерной знак, то это обойдется ему в 1 тысячу 633 сома.

С начала акции перерегистровано 159 тысяч 419 транспортных средств.

«Призываем автовладельцев в обязательном порядке провести перерегистрацию автомашин при осуществлении сделок купли-продажи транспортных средств. Ведь именно собственник несет ответственность за неуплату налога на автотранспортное средство и штрафа за нарушение Правил дорожного движения, а также за переданное авто в случае совершения преступления или дорожно-транспортного происшествия с участием автотранспортного средства. Получатель авто по доверенности не имеет права переоформить его на свое имя и не сможет получить информацию о залогах, арестах и других ограничениях. В случае смерти законного владельца доверенность теряет свою силу и могут возникнуть проблемы при наследовании», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212589/
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