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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 73,4 миллиона, умерли более 1,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 585 тысяч 280. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 73 миллиона 434 тысячи 930 человек. Больше всего зараженных в США (16 миллионов 715 тысяч 260), Индии (9 миллионов 906 тысяч 165), Бразилии (6 миллионов 970 тысяч 34), России (2 миллиона 682 тысячи 866), Франции (2 миллиона 447 тысяч 406), Турции (1 миллион 898 тысяч 447), Великобритании (1 миллион 893 тысячи 436), Италии (1 миллион 870 тысяч 576), Испании (1 миллион 762 тысячи 212), Аргентине (1 миллион 510 тысяч 203) и Колумбии (1 миллион 444 тысячи 646).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 41,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 305 тысяч 48.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 634 тысяч 339. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 185 человек. В том числе в США скончались 303 тысячи 529, Бразилии — 182 тысячи 799, Индии — 143 тысячи 709, Мексике — 115 тысяч 99, Италии — 65 тысяч 857 и Великобритании — 65 тысяч 6.

В Кыргызстане зарегистрировали 78 тысяч 151 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 187 тысяч 709, Узбекистане — 75 тысяч 241, Таджикистане — 12 тысяч 777.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176845/
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