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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Незаконное обогащение. Тайырбек Сарпашев вернет государству недвижимость

Экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев прибыл на допрос в ГСБЭП.

Он сообщил, что сегодня добровольно передаст недостроенное здание в Токтогульском районе площадью около 1 тысячи квадратных метров в доход государства.

24.kg
Фото 24.kg. Тайырбек Сарпашев

«Есть объект, который я хочу передать государству. Это здание стояло, его можно использовать под склад. Оно принадлежит моим родственникам», — сказал Тайырбек Сарпашев.

Бывший чиновник не стал говорить, каким имуществом владеет в Бишкеке.

Напомним, что, по версии следствия, Тайырбек Сарпашев, занимая высшие руководящие должности на государственной службе, приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество. Он оформил имущество на близких родственников и не указал его в декларациях. ГСБЭП возбудила уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176699/
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