Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты

Родной брат супруги Райымбека Матраимова работал консультантом Таланта Мамытова, когда последний был депутатом Жогорку Кенеша. Связь нынешнего и. о. президента с семьей экс-таможенника установили журналисты Болот Темиров и Али Токтакунов.

По их сведениям, Талант Мамытов и экс-таможенник Райымбек Матраимов в свое время «по обмену» устроили своих родственников на госдолжности.

Журналисты установили, что у Таланта Мамытова работал консультантом некий Азамат Эсенжан уулу. Его фамилия указана в справочнике ЖК за 22 января 2018 года.

Фото скриншот из справочника ЖК

«Как выясняется, Азамат является сыном Эсенжана Мамытова, родственника Таланта Мамытова. И тот и другой прописаны в Майлуу-Суу на одной улице. Более того, Азамат Эсенжан уулу оказался в числе плательщиков налогов золоторудной компании «Архар-Лачын». Это совместный с китайцами бизнес Таланта Мамытова в Чаткале. Но уже к началу 2019 года Талант Мамытов устроил своего родственника-помощника в Таможенную службу», — отмечают журналисты.

В списке сотрудников ГТС Азамат Эсенжан уулу указан как инспектор группы по соблюдению таможенных правил Юго-Западной таможни.

Сообщается, что, несмотря на то, что тогда Райымбек Матраимов ушел с должности зампредседателя ГТС, он фактически возглавлял ведомство до 2020 года.

По данным расследователей, взамен ушедшему в Таможенную службу сотруднику к Таланту Мамытову в качестве консультанта устроился некий Тынчтык Сулайманов.

Фото скриншот из справочника ЖК

Журналисты проверили указанный номер в справочнике ЖК через сервис Get Contact, где он значится как Тико Тургунов.

«Тынчтык Сулайманов приходится родным братом Тургуновой Уулкан Сулаймановне, той самой Аманды Тургуновой — супруги Раимбека Матраимова», — говорится в расследовании.

Фото скриншота из Get Contact. Тынчтык Сулайманов у своих контактов сохранен как Тико Тургунов

Журналисты отмечают, что в 2019 году в Жогорку Кенеше основали комиссию по убийству Айеркена Саймаити и проверке фактов, озвученных в расследовании «Азаттыка», Kloop и OCCRP о контрабанде и коррупции на таможне с участием семьи Матраимовых. Комиссию возглавлял Талант Мамытов, а шурин Райымбека Матраимова был его консультантом. В своем заключении комиссия не установила связь Матраимовых с Айеркеном Саймаити. Более того, в документе ни разу не упоминается имя экс-таможенника.

Отметим, что Талант Мамытов среди прочих депутатов присутствовал в качестве почетного гостя на пышном мероприятии, который устроил в честь отца Райымбек Матраимов в мае 2019 года.

На прошлой неделе стало известно, что Госдепартамент и Министерство финансов США объявили о введении санкций и визовых ограничений для коррупционеров и нарушителей прав человека. В список Магнитского включен экс-таможенник Райымбек Матраимов и его супруга Уулкан Тургунова.

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Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.