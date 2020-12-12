Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в мировом рейтинге

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 12 декабря в 8.30:

в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 4,4 раза: PM2.5 среднесуточный — 154 мкг/м³, на момент измерения — 127 мкг/м³;

в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 5,02 раза: PM2.5 среднесуточный — 176 мкг/м³, на момент измерения — 142 мкг/м³;

в микрорайоне «Аламедин-1». Уровень загрязнения превышен в 6,54 раза: PM2.5 среднесуточный — 229 мкг/м³, на момент измерения — 177 мкг/м³.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек находится на втором месте.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.