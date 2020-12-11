Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова в лидерах по загрязнению

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 11 декабря в 19.30:

в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 5,57 раза: PM2.5 среднесуточный — 195 мкг/м³, на момент измерения — 144 мкг/м³;

в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 6,4 раза: PM2.5 среднесуточный — 224 мкг/м³, на момент измерения — 156 мкг/м³;

в микрорайоне «Аламедин-1». Уровень загрязнения превышен в 7,62 раза: PM2.5 среднесуточный — 267 мкг/м³, на момент измерения — 243 мкг/м³.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек поднялся на 1-е место.

В 19.30 статус города отмечен как «опасно» (Hazardous). Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 316 (AQI), а замеры концентрации мелких частиц PM2.5 показали 265,7 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.