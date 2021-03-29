Штрафы во время режима ЧП. Юристы считают их неконституционными

Юристы Института Медиа Полиси ищут граждан, оштрафованных во время режима ЧП за распространение недостоверной информации по статье 82-2 Кодекса о нарушениях. Об этом 24.kg сообщили в организации.

По ее данным, эта статья кодекса противоречит Конституции и необоснованно ограничивает права и свободы человека.

Действия, направленные на нарушение правопорядка, либо действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц через распространение недостоверной информации на территории, где объявили чрезвычайную ситуацию, чрезвычайное или военное положение, влекут штраф 3-й категории.

«Однако там не учли, что человек может добросовестно заблуждаться и не знать о недостоверности некоторых сведений. Квалифицирующий признак «заведомо» был особо необходим. В других правонарушениях всегда указывают заведомость: заведомо ложный перевод, заведомо ложное экспертное заключение, заведомо незаконное решение суда и так далее. То есть виновное лицо должно знать о незаконности своих действий. Иначе мы могли бы привлекать к ответственности и за упущения эксперта, и за судейскую ошибку», — считают юристы.

Данная статья кодекса неконкретна и расплывчата. Эти и другие обстоятельства говорят о том, что она нарушает права и свободы человека, установленные Конституцией, и необоснованно ограничивает права на свободу выражения мнения. Из сообщения Института Медиа Полиси

Отмечается, что таким образом власти пытались на законном уровне запретить распространять информацию о проблемах с нехваткой СИЗов, врачей, медикаментов в период пандемии.

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Омбудсмен Токон Мамытов согласился с мнением юристов и обратился к властям с предложением внести некоторые изменения в законодательство.

Известно, что за период ЧП в отдельных городах и районах страны составили 59 протоколов, наложили на 324 тысячи 500 сомов штрафов, взыскали — 146 тысяч. В отношении одного гражданина прекратили дело.

«Сейчас Институт Медиа Полиси проводит анализ по выявлению отрицательной практики реализации этой статьи Кодекса о нарушениях КР. Затем его передадим госорганам, должностным лицам, имеющим право писать законы. Поэтому мы просим всех, кому выписали протоколы о нарушении статьи 82-2 Кодекса о нарушениях КР, обратиться по номеру 0312961960, электронной почте mpi@media.kg, Facebook или Instagram», — заключили в организации.

Напомним, год назад, 18 марта, в Кыргызстане официально сообщили о первых случаях заражения COVID-19. О том, как Кыргызстан боролся с коронавирусом, радовался помощи волонтеров, учился и выходил из политического и экономического кризиса, в лонгриде 24.kg.