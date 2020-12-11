Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в рейтинге самых грязных

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 11 декабря в 8.30:

в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 6,31 раза: PM2.5 среднесуточный — 221 мкг/м³, на момент измерения — 208 мкг/м³;

в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 6,77 раза: PM2.5 среднесуточный — 237 мкг/м³, на момент измерения — 249 мкг/м³;

в микрорайоне «Аламедин-1». Уровень загрязнения превышен в 10,28 раза: PM2.5 среднесуточный — 360 мкг/м³, на момент измерения — 154 мкг/м³.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 8.30 Бишкек поднялся на 2-е место.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.