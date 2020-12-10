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Общество

В Пограничной службе заявили: ограничений на границе с Казахстаном нет

Пункты пропуска на границе с Казахстаном функционируют в штатном режиме. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе.

По ее данным, по состоянию на 18.00 на кыргызско-казахстанском участке госграницы в пункте пропуска «Ак-Тилек» в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 120 грузовых автомашин; в пункте пропуска «Кен-Булун» — 30 автомашин; в пункте пропуска «Чалдовар» — 10 авто.

ГПС КР отмечает, что с кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля.

«Пограничники Кыргызстана досматривают транспортные средства на наличие запрещенных к ввозу/вывозу товаров и грузов, а также провозу наркотических средств и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ. В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировали», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, что читатели 24.kg пожаловались на многокилометровые очереди грузовых авто в пунктах пропуска на границе с Казахстаном.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176300/
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