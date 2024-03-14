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Общество

На границе с Казахстаном скопление грузовиков. В Погранслужбе назвали причину

Пункты пропуска на кыргызско-казахском участке государственной границы функционируют в штатном режиме. Об этом сообщила Пограничная служба ГКНБ.

Однако в связи с сезонным увеличением грузопотока наблюдается скопление грузовых транспортных средств на КПП «Ак-Тилек — автодорожный» и «Чалдыбар-автодорожный».

«По состоянию на 12.30 14 марта в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП «Ак-Тилек — автодорожный» на выезде из Кыргызстана находятся 430 грузовых автомашин. За прошедшие сутки через этот КПП из нашей страны в Казахстан выехали 342 автомобиля», — сказали в ГПС.

Перед КПП «Чалдыбар-автодорожный» зафиксировано 90 грузовых машин, направляющихся из КР в РК.

В ведомстве напомнили, что грузовые транспортные средства со скоропортящейся продукцией и животными пересекают пункт пропуска вне очереди.

«Как со стороны Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, так и со стороны Пограничной службы КНБ Казахстана ограничения для проезда грузовых транспортных средств отсутствуют», — отметили в ГПС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289004/
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