Реабилитация в подвале. Как на Иссык-Куле выживают дети с инвалидностью

В Кыргызстане дети с ограниченными возможностями здоровья особенно уязвимы к стигматизации и дискриминации и часто изолируются от остального общества. Из-за своих особенностей они не учатся в школе. Многим по-прежнему закрыт доступ к обычному образованию: их отправляют в так называемые спецшколы. Некоторые учителя все еще отказываются учить детей с инвалидностью.

Выживаем сами

По словам специалистов, в республике наблюдается критическая нехватка образовательных и реабилитационных учреждений для детей с особыми нуждами, а инклюзивное образование внедряли лишь пилотными проектами в некоторых детсадах и школах.

По данным Нацстаткома, за последние 10 лет число несовершеннолетних кыргызстанцев с инвалидностью выросло на 46 процентов.

По официальным данным, в 2019 году в Кыргызстане проживали 194 тысячи 364 человека с ограниченными возможностями здоровья. Из них 31 тысяча — дети до 18 лет.

В 2019-м в Тонском районе Иссык-Кульской области в селе Эшперов открыли дневной реабилитационный центр «Келечек». Сегодня там проходят восстановление больше 300 детей с различными заболеваниями.

Координатор отдела по фандрайзингу благотворительной организации, которая помогает детям от 2 до 12 лет по всему миру, Дастанбек Джусупбеков рассказал 24.kg, в чем сегодня нуждается центр и о его особенностях.

Фото Дастанбека Джусупбекова. Реабилитацию в центре могут одновременно проходить до 300 человек

Реабилитационный центр «Келечек» в селе Эшперов открыли благодаря инициативе местных жителей и благотворительного фонда.

В самой местности проживают 57 детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако реабилитацию в центре могут одновременно проходить до 300 человек от 3 до 15 лет — они приезжают из близлежащих сел.

Маленькие кыргызстанцы, проходящие реабилитацию в центре, страдают речевыми дефектами, ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна.

Центр расположился в подвальном помещении местного айыл окмоту. Ремонт, а также оснащение комнат настольными играми и другими принадлежностями взяли на себя благотворители. Однако этого недостаточно, чтобы оказать детям полную реабилитацию.

Вся надежда на доноров

Отмечается, что в детском учреждении нет персонала, есть лишь директор Айнура Жанакунова, родители детей и неравнодушные граждане.

«В процесс реабилитации активно подключаются родители. Из-за того, что центр работает только днем, взрослые практически весь день находятся со своими детьми. Приходят и другие люди, которые хотят помочь. В продуктах нужды нет», — рассказывает Дастанбек Джусупбеков.

По возможности родители детей с ОВЗ ездят в Бишкек и участвуют в различных тренингах, чтобы научиться ухаживать за особенными детьми.

Фото Дастанбека Джусупбекова. Центру нужна помощь специалистов — массажиста, логопеда, психолога

Из-за того, что в центре нет квалифицированных специалистов (медиков), юные посетители не в полном объеме проходят реабилитацию.

Центру нужна помощь специалистов — массажиста, логопеда, психолога. Сейчас идут поиски денег для начисления заработной платы.

«Мы хотим пригласить всех неравнодушных к процессу реализации проекта «Келечек», каждый сможет внести свою лепту. Вместе мы подарим возможность для более 300 детей иметь место, где они смогут побороть свой недуг, а также дадим прекрасный пример кооперации, и, возможно, где-нибудь еще запустят подобную инициативу», — говорит представитель благотворительной организации.

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Помимо специалистов узкого профиля, активисты пытаются найти деньги на строительство детской площадки, чтобы дети смогли развиваться и на свежем воздухе, а не только в подвале.

Еще один немаловажный момент — медикаменты. Запас лекарств в сельской местности небольшой, а значит дети не всегда получают нужные витамины. Представители «Келечека» подчеркивают, что будут рады любым медикаментам, которые могут помочь в восстановлении ребят с ОВЗ. Чтобы оснастить массажный кабинет, построить детскую площадку и закупить специальное снаряжение, нужно 525 тысяч 600 сомов. На сегодня собрали чуть больше 8 тысяч. В центре надеются собрать необходимую сумму как можно быстрее, для этого зарегистрировались на онлайн-сервисе по сбору средств, где каждый желающий может пожертвовать энную сумму.

Как помогают общество и государство?

Уточняется, что сегодня благотворителям удалось немного активизировать общество в плане поддержки социально уязвимых детей.

«Граждане осознают важность вопроса и стараются охотно помогать. Но сейчас нам определенно нужна поддержка, чтобы охватить как можно больше неравнодушных людей», — рассказывает Дастанбек Джусупбеков.

Фото Дастанбека Джусупбекова. Дети страдают речевыми дефектами, ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна

Помогают центру и волонтеры. А вот от государства, в частности правительства, помощь незначительная.

«Есть ряд направлений, по которым они могут помочь подобным детским центрам. К примеру, начислить зарплату персоналу. Директору учреждения и общественному фонду «Рука в руке» удалось получить госзаказ. То есть государство выделит определенные субсидии для того, чтобы поддержать деятельность центра», — заметил Дастанбек Джусупбеков.

Фото Дастанбека Джусупбекова. Реабилитационный центр «Келечек»

По словам главы ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубековой, во всем цивилизованном мире услуги для детей с инвалидностью оказывают общественные организации, в которых работают родители и специалисты-приверженцы.

«Помогать особенным детям реабилитироваться может не каждый человек. Если у государства есть деньги на развитие таких услуг, лучше их направлять для общественных организаций через госсоцзаказ. Власти должны закладывать как можно больше денег, чтобы потом заказывать эти услуги у таких организаций. Одним из направлений политики по социальной защите является предоставление качественных услуг детям с ОВЗ», — подчеркивает она.

Если просто открыть центр для особенных детей и относиться к этому как к обычной услуге, это не принесет нужного эффекта для детей. Они требуют особого внимания и подхода со стороны государства. Назгуль Турдубекова

Родители детей с инвалидностью тоже нуждаются в поддержке и реабилитации. Мамы всегда переживают за состояние своих детей, бросают работу и всю свою жизнь посвящают ребенку.

«Определенно нужно поддерживать и матерей, создавать условия для получения образования. Мама с ребенком-инвалидом не может работать по восемь часов, она не может посвящать время любимому делу. Она должна иметь возможность работать удаленно или полдня. В наших условиях, когда нет фабрик и заводов, это практически невозможно. Нужно создавать предприятия и обучать матерей финансовой грамотности», — поясняет правозащитница.

Активисты и правозащитники не надеются на помощь государства. Больше надежд они возлагают на простых граждан и меценатов, которые в подобных ситуациях приходят на помощь самым уязвимым — детям с инвалидностью.