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Общество

Увеличение количества разрешенного оружия приведет к развитию стрелкового спорта

Увеличение количества зарегистрированного нарезного оружия даст толчок для развития стрелкового спорта. Об этом 24.kg сообщил вице-президент Федерации боевой и практической стрельбы Эркин Усубалиев.

По его словам, накануне поправки в закон об оружии, которыми предлагается увеличить количество зарегистрированного нарезного оружия до пяти единиц, депутаты одобрили во втором чтении.

Сегодня в Кыргызстане закон разрешает иметь два охотничьих (гладкоствольных) и два нарезных оружия. Причем последние можно получить только по истечении пяти лет владения гладкоствольным.

Эркин Усубалиев отметил, что угрозы в том, что поправки приведут к увеличению оружия у населения или оно будет использоваться не по назначению, нет.

«Перед приобретением огнестрельного оружия человек должен собрать необходимые документы: справки о здоровье, несудимости, о наличии условий для безопасного хранения, что нет насилия в семье и другие. То есть государство со всех сторон проверяет человека, желающего приобрести оружие. И любое правонарушение со стороны владельца может привести к отзыву разрешения. Нас постоянно проверяют участковые, вплоть до того, хорошо ли прикручен сейф к стене», — отметил он.

Он добавил, что законопроектом предусматривается, что дополнительные единицы оружия смогут приобретать только опытные люди, уже владеющие им: охотники, спортсмены.

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«Это даст толчок для развития стрелкового спорта, потому что спортсменам нужно больше оружия, а охотничье не подходит. К примеру, в России разрешено иметь по пять единиц гладкоствольного и нарезного оружия, и сегодня страна является одним из лидеров мировой практической стрельбы. Сегодня в Кыргызстане практическая стрельба — это наиболее динамически развивающийся вид стрелкового спорта в стране, проводятся турниры, число спортсменов увеличивается, формируется сборная страны. Одной из приоритетных задач федерации является возрождение военно-прикладных видов спорта», — отметил он.

Эркин Усубалиев добавил, что в то же время необходимо пересмотреть требования к тем, кто впервые приобретает оружие.

Для того чтобы получить права на вождение автомобиля, человек сдает четыре экзамена: два практических и два теоретических. А чтобы приобрести разрешение на оружие — только один — теоретический. Так называемый охотничий минимум.

Эркин Усубалиев

«Но он больше касается не правил обращения с оружием, а как охотиться, на кого, в какое время. И зачастую человек, купив ружье, не знает, с какой стороны подойти к нему, и отсюда происходят разные ЧП. Предложение нашей федерации — чтобы совместно с государством разработать правила обучения безопасному обращению с оружием и прохождения соответствующего обучения и экзамена перед получением разрешения. Такая практика применяется во многих странах. И в предлагаемом законопроекте предусматривается обучение получающих оружие безопасному обращению в сертифицированных организациях», — добавил он.

Вице-президент федерации отметил еще одну составляющую увеличения количества разрешенных единиц оружия — экономическую. Охотники, спортсмены приобретают патроны для стрельбы, лицензии на охоту, продление разрешения на владение и так далее. «В Кыргызстане более 35 тысяч человек владеют оружием», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176206/
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