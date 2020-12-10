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Общество

В день 95-летия Исторический музей показал архивные фотографии и документы

В день 95-летия сотрудники Государственного исторического музея показали архивные фотографии и документы. С материалами можно ознакомиться на странице музея в Facebook.

Сотрудники показали архивные документы, а также вырезку из газеты «Советская Киргизия» об открытии музея.

Опубликовали сотрудники и фотографии первых экспозиций. Здесь же можно узнать об истории музея.

Музей основан 9 декабря 1925 года. Своих первых посетителей он принял 5 марта 1927 года. Экспозиция была подготовлена к началу работы Первого учредительного съезда Советов Киргизии и размещалась в одной из комнат дома родителей Михаила Фрунзе.

В здание филиала Центрального музея Владимира Ленина Исторический музей переехал в 1991 году. С 2016-го музей закрыли на реконструкцию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176192/
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