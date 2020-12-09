Член КС: Действующая Конституция не внушает доверия народу

Действующая Конституция не внушает доверия народу. Об этом на брифинге заявила член конституционного совещания, доктор исторических наук Чолпон Койчуманова.



По ее словам, на заседание секций немало граждан приходит и озвучивает свои предложения.

«Ни один из тех, кто пришел, не выступил против нового проекта Основного закона, новых изменений. Действующая Конституция им не внушает доверия, они ею недовольны. Это говорит о том, что наше общество созрело для перемен», — рассказала Чолпон Койчуманова.



Она также добавила, что некоторые граждане свою позицию заявляют от имени всего народа. «Их шесть-семь человек, и они утверждают: народ против референдума. Уважаемые, пусть каждый сам за себя отвечает. Народ сам за себя скажет во время выборов, во время референдума», — заключила член КС.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.