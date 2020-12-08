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Общество

На правозащитницу Алену Хоменко подали в суд из-за публикации в Facebook

На независимого журналиста и правозащитницу Алену Хоменко из Каракола подали в суд из-за публикации в Facebook. Об этом 24.kg сообщила она сама.

До этого Алена Хоменко представляла интересы своего коллеги в суде по земельным вопросам, а Фатима Тагаева (она подала в суд на правозащитницу) представляла вторую сторону.

«Она проиграла все суды, вплоть до Верховного. Она решилась таким образом насолить мне, потому что я делала посты в соцсетях, подключала СМИ, омбудсмена. Она достала мой пост из Facebook, в котором я даже не указывала ее имени. Публикация была по земельному вопросу, я писала только инициалы, но эта женщина сама определилась, ничего оскорбительного не было. Теперь она требует 5 миллионов сомов за то, что я «задела ее тонкую натуру» и оклеветала», — рассказала правозащитница.

Алена Хоменко подчеркнула, что тоже написала на Фатиму Тагаеву заявление в ГУВД Каракола.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175940/
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