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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 5 декабря в 9.30:

  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 2,34 раза: PM2.5 среднесуточный — 82 мкг/м³, на момент измерения — 89 мкг/м³;
  • в микрорайоне «Аламедин-1». Уровень загрязнения превышен в 3,2 раза: PM2.5 среднесуточный — 112 мкг/м³, на момент измерения — 74 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 9.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 107 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 44 мкг/м³.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 9.30 Бишкек находится на 13-м месте.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

  • Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175660/
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