Несправедливое отношение. Вероник Гарретт о тяжелой участи детей с инвалидностью

Сегодня, 3 декабря, во всем мире отмечается Международный день людей с инвалидностью.

Супруга посла Великобритании Чарльза Гарретта Вероник рассказала 24.kg о проблемах ЛОВЗ и сирот. Она также поделилась мнением о том, какие меры принять, чтобы общество в Кыргызстане стало инклюзивным.

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Вероник Гарретт приехала в Кыргызстан полтора года назад. Своей миссией она выбрала заботу о детях с инвалидностью. Супруга посла постоянно посещает Токмакский и Беловодский интернаты, работает там с детьми-инвалидами и персоналом, показывая им важность и преимущества раннего вмешательства.

«Руководство там справляется как может.Они открыты и приветливы. Дети теплые, сытые, а персонал добрый и заботливый», — делится впечатлениями Вероник Гарретт.

По ее словам, из-за низкой зарплаты в интернаты для детей с инвалидностью не идут работать специалисты с достаточной квалификацией. Сотрудники учреждений во многих случаях демотивированы.

Они работают долгие часы, ухаживая за большим числом подопечных, при этом многие дети остаются в своих кроватях в течение дня. Вероник Гарретт

«Для тех детей, которые умеют сидеть или двигаться, есть дневная комната. Но даже здесь они сидят в полуразрушенных и неисправных инвалидных колясках или подпирают пол из-за отсутствия подходящих сидений», — отмечает она.

За 18 месяцев еженедельных посещений обоих детских домов жена посла не видела, чтобы там проводились какие-либо образовательные мероприятия.

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«Дети «переходят» из одного учреждения в другое по мере взросления и в конечном итоге попадают в учреждения для взрослых, где они коротают свои дни в ожидании старости и неизбежной преждевременной смерти. Я видела ухудшение состояния ребенка, который переезжал из одного учреждения в другое, в мгновение ока меняя обстановку и опекунов, которых он полюбил и которым доверял», — с горечью говорит Вероник Гарретт.

По ее словам, трагедия этой ситуации в том, что слишком много ребят из детских домов страны имеют хотя бы одного выжившего родителя.

Их бросили родители не потому, что они бессердечны или жестокие, здесь нет системы поддержки, которая позволила бы им оставить своего ребенка. Вероник Гарретт

Она подчеркивает, что семьи, которые все же решают сами воспитывать и ухаживать за ребенком с инвалидностью, на протяжении всей жизни сталкиваются с проблемами, стигматизацией и остракизмом.

«Их дети редко ходят в школу, они получают минимальные пособия, у них мало или совсем нет доступа к информации, и их постоянно заставляют скрывать», — убеждена супруга посла.

Вероник Гарретт напоминает также о том, что когда у нее родилась дочь Флоренс с синдромом Дауна, ей также не раз говорили: «Она никогда не добьется многого, не ожидайте, что она сможет читать или писать. Она точно не сможет ездить на велосипеде. Подумайте о карьере мужа и других детей. Ничего страшного, если ты решишь отказаться от нее».

Но в итоге эти слова не сбылись. На сегодня, несмотря на свой диагноз, Флоренс живет полноценной жизнью.

Жена посла отмечает роль НПО в работе с социально уязвимыми слоями населения.

«В Кыргызстане действительно есть несколько выдающихся НПО: «Сантерра», Ассоциация поддержки семей с ребенком с синдромом Дауна, «Рука в руке» для детей с аутизмом, «Умут-Надежда» и многие другие, которые предлагают раннее вмешательство и поддержку родителям, но делают это самостоятельно, без помощи со стороны государства и в сложных обстоятельствах», — заявляет Вероник Гарретт.

Она подчеркивает, что в республике существует огромная неосведомленность о проблеме людей с ОВЗ и сирот из-за того, что они редко появляются на публике.

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«Слишком долго люди с ограниченными возможностями прятались за закрытыми дверями либо из-за стигмы, связанной с инвалидностью и дискриминацией, с которыми они сталкиваются, или они физически не могут покинуть свои дома из-за отсутствия доступа. Эти люди остаются невидимыми для посторонних, очень часто живут изолированно и одиноко. Люди здесь не злые, они просто не знают», — добавляет супруга посла.

Она рекомендует Кыргызстану улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями и сделать государство действительно открытым для всех.

«Больше политиков, врачей, учителей, мэров, журналистов, юристов и тех, кто принимает решения в этой стране, сядут и послушают людей, которые действительно знают, что нужно делать, поговорят с самими инвалидами и их семьями», — советует Вероник Гарретт.

Она заметила, что республика нуждается в доступном городе, в котором люди с инвалидностью могут работать и быть частью общества. Нужны школы, которые принимают ребенка с ограниченными интеллектуальными возможностями, обеспечивая ему поддержку, необходимую для обучения и процветания. Нужны также библиотеки с книгами на шрифте Брайля.

«Разнообразное общество, которое поддерживает своих инвалидов, маргинализированных и уязвимых граждан и включает в себя их, является лучшим обществом, от которого выигрывают все. Это путь, по которому идут все страны. Кыргызстан начал, но впереди еще немало работ, которые необходимо выполнить», — заключила жена посла.